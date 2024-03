La Maison des musiciens italiens (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, vendredi 3 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T15:00:00+02:00 – 2024-05-03T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T15:00:00+02:00 – 2024-05-03T16:30:00+02:00

En une seule visite, découvrez les conditions de vie des castrats en France, appelés pour embellir de leurs voix exceptionnelles les spectacles et les offices de la Chapelle Royale ; et le siège de l’Union compagnonnique, la plus ancienne des trois organisations compagnonniques en France…

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/la-maison-des-musiciens-italiens.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}]

