Fresque du numérique à l’Ermitage Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, vendredi 3 mai 2024.

Fresque du numérique à l’Ermitage Comprendre de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique. Participation libre et souhaitable. Vendredi 3 mai, 18h30 Tiers-Lieu de l’Ermitage Inscription par mail à laurent.lasnier@transitions2l.fr ou sur le site de la Fresque du numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T18:30:00+02:00 – 2024-05-03T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T18:30:00+02:00 – 2024-05-03T21:30:00+02:00

Cet atelier collaboratif permet de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet.

Participation libre ET souhaitable pour soutenir le lieu.

Tiers-Lieu de l'Ermitage 23, rue de l'Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

©Fresque du numérique