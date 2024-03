URBAN EXPRESS AMALGAM & MAISON DES JEUNES SALLE L’ARPÈGE Merville, mardi 9 avril 2024.

URBAN EXPRESS AMALGAM & MAISON DES JEUNES SALLE L’ARPÈGE Merville Haute-Garonne

« Amalgam » organise un temps de rencontre, entre jeunes du territoire et jeunes artistes (rap, slam et danse), en partenariat avec le Service Jeunesse de la Mairie.

Nous donnons rendez-vous aux 11/17 ans de Merville (avec une inscription à la Maison des Jeunes), et aux 11/17 ans du territoire (avec une inscription par email), à l’Arpège. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 14:00:00

fin : 2024-04-09

SALLE L’ARPÈGE 53 Place du 11 Novembre 1918

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie amalgam.danse@gmail.com

