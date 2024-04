TRAJECTOIRE VERS L’EMPLOI – informatique Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 28 mai 2024.

TRAJECTOIRE VERS L’EMPLOI – informatique Atelier de remise à niveau informatique à destination de publics en insertion ou réinsertion professionnelle. Mardi 28 mai, 10h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-28T10:00:00+02:00 – 2024-05-28T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-28T10:00:00+02:00 – 2024-05-28T13:00:00+02:00

Trajectoire vers l’Emploi est une association qui accompagne les demandeurs d’emploi en recherche d’une insertion professionnelle durable. Selon une logique de parrainage, elle développe l’autonomie et la confiance dans le but de retrouver une dynamique positive vers la réussite dans la recherche d’emploi.

À la Médiathèque José Cabanis, l’association mène des ateliers informatiques destinés aux chercheurs d’emploi. Ce sont des ateliers de remise à niveau en informatique (Word, Excel, …). Il existe également des ateliers plus thématiques dans la recherche d’emploi.

Ces ateliers sont ouverts à tous (pas seulement aux membres de l’association).

Thème informatique spécifique à chaque séance.

Petit auditorium 3e étage

Inscriptions et renseignements pour les ateliers auprès de l’association Trajectoire vers l’emploi au 05 34 41 15 99

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/trajectoire-vers-lemploi-rencontres-echanges-entre-chercheurs-demploi-11/ »}]

Atelier Adulte