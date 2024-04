VIOLONS DE PRAGUE BASILIQUE SAINT SERNIN Toulouse, mardi 28 mai 2024.

VIOLONS DE PRAGUE BASILIQUE SAINT SERNIN Toulouse Haute-Garonne

Venez découvrir un concert éblouissant reprenant des chefs-d’œuvre de la musique classique avec

les meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des plus prestigieuses Sopranos de la République Tchèque.

Un orchestre avec talent, énergie et joie d’être ensembles, vous offrant 1h20 de temps suspendu, comme une trêve musicale, un voyage dans la beauté de la musique classique.

Au programme de ce concert

Haendel Le Messie Ouverture (orch)

Haendel Lascia ch io pianga Aria de son opéra « Rinaldo (orh. + sopr.)

Corelli Concerto grosso no. 8 (orch)

Pachelbel Canon en ré majeur (orch)

Schubert Sérénade (orch + violoncelle)

Mozart Petite musique de nuit (orch)

Paganini Caprice N°16 (violon solo)

Franck Panis Angelicus (orch. + violon)

Pablo Casais Le chant des oiseaux (orch. + violoncelle)

Vivaldi Les Qautres Saisons Le Printemps (orch. + violon)

Schubert Ave Maria (orch. + violoncelle + soprano) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 20:30:00

fin : 2024-05-28 21:45:00

BASILIQUE SAINT SERNIN 13 Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

L’événement VIOLONS DE PRAGUE Toulouse a été mis à jour le 2024-03-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE