Les ballons stratosphériques et leurs applications Médiathèque José Cabanis Toulouse

Mardi 28 mai à 18h

Par Vincent DUBOURG, sous-directeur Ballons au CNES, direction des systèmes orbitaux et des applications Depuis 60 ans le CNES (Centre National d’Études Spatiales) conçoit, développe et opère des ballons pour effectuer des mesures scientifiques et des essais technologiques dans la haute atmosphère. Plus de 4000 vols ont été opérés par les ballonniers du CNES, sous toutes les latitudes. Evoluant de 20 à 40 km d’altitude dans la stratosphère, le ballon est un véhicule unique pour mesurer les vents et les composants de l’atmosphère ou pour observer l’Univers avec des télescopes embarqués. Lors de la conférence seront présentés les principaux projets récents et en développement

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

