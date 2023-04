Les Saisons Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les Saisons Théâtre du Capitole, 28 mai 2024, Toulouse. Les Saisons Mardi 28 mai 2024, 20h00 Théâtre du Capitole De 8 à 48€ Oratorio profane en forme d’hymne à la Nature et au miracle de ses cycles saisonniers, vus à travers les yeux de trois paysans amoureux de la vie, Les Saisons sont l’une des dernières œuvres majeures d’un Haydn qui, malgré la vieillesse, explose de vitalité et d’inventivité. Jordi Savall et ses musiciens exaltent avec leur talent légendaire la ferveur panthéiste de cette pastorale, sommet de la musique des Lumières. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

