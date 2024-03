Art Ex Machina Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse, mardi 28 mai 2024.

Art Ex Machina Arts croisés / Intelligence Art’ificielle / Une exposition coproduite par le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole et Umeshu Lovers avec le concours de ANITI 28 mai – 7 juin Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Entrée libre

Début : 2024-05-28T09:30:00+02:00 – 2024-05-28T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T12:30:00+02:00

Humain ou Intelligence Artificielle : qui est le plus créatif ? Chercheur et artiste se sont associés pour nous dévoiler une autre réalité de l’image et de la création. Avec Art Ex Machina, on dépasse l’idée d’une simple opposition entre humain et machine. Mais alors, lorsque les productions d’une machine se révèlent spectaculaires, comment distinguer la créativité humaine, de la génération automatisée ? Comment distinguer le vrai du faux ?

Dans le cadre de la programmation associée à l’exposition « IA : Double je » présentée au Quai des Savoirs (du 2 fév. au 3 nov.)

Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Umeshu Lovers