Job-dating : emploi et alternance Mairie de Colomiers Colomiers, mercredi 29 mai 2024.

Début : 2024-05-29T13:30:00+02:00 – 2024-05-29T17:30:00+02:00

Le Club d’entreprises de l’ouest toulousain (CEO) et son tiers-lieu L’emploi à votre porte *organisent *un job dating “Emploi et Alternance”.

Depuis plus de deux décennies, le CEO, à travers ses 110 sociétés adhérentes, s’engage dans l’emploi et l’éducation par des actions qui visent à créer des passerelles entre l’éducation, les demandeurs d’emploi et les entreprises. Aide à la recherche de stages, interventions dans les collèges et lycées sur la présentation des métiers et l’entreprise dans son ensemble, organisation d’événements sur les métiers et l’orientation, job dating, …

Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou d’une alternance, cet évènement sera l’occasion idéale de présenter vos compétences et votre motivation, de créer une première impression positive et d’échanger en direct avec des recruteurs à la recherche de profils.

Une diversité d’opportunités réunies en un même lieu

Plus de 100 offres d’emploi et d’alternance de tous niveaux vous attendent dans tous les secteurs d’activité. C’est LE rendez-vous pour booster votre carrière professionnelle !

L’emploi à votre porte est un dispositif dédié à l’emploi créé par le CEO. Il a pour objectifs de proposer un tiers-lieu local d’accompagnement vers l’emploi (entretiens individuels et une orientation menée vers les partenaires emploi/formation via des permanences) ; d’accompagner vers l’autonomie et sous une forme alternative les demandeurs d’emploi ; et de détecter des qualités et potentiels pour des mises en relation professionnelles en terme de formation, d’apprentissage et d’emploi.

*CONTACTS *

L’emploi à votre porte : assistante@club-eo.fr / 06 30 33 74 25

Club d’Entreprises de l’Ouest Toulousain : contact@club-eo.fr / 05 61 49 82 39 / club-eo.fr

13h30-17h30

Détails sur le lieu: Salle Gascogne, allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:assistante@club-eo.fr »}, {« link »: « mailto:contact@club-eo.fr »}]

