UNE CONFERENCE ENIVRANTE Lunel, 19 mai 2022, Lunel.

2022-05-19 – 2022-05-19

Lunel Hérault

La Ville de Lunel donne carte blanche à Martine Puig-Biard pour animer une conférence. Rendez-vous le 19 mai prochain à l’espace Louis Feuillade. Martine Biard a choisi d’emmener le public dans un univers plein de fragrances… Celui des parfums ! nDes odeurs aux senteurs et parfums, ce rendez-vous sensuel des modes et des saveurs est, comme dirait Sylvain Tesson, à haute teneur nostalgique ! Martine Biard emmènera le public dans un voyage dans l’espace et le temps d’horizons lointains, pleins d’épices et de fleurs des Jardins de Babylone, d’Ispahan, de Grenade ou de Grasse.

©Ville de Lunel

