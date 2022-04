UN REQUIEM ITALIEN (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

UN REQUIEM ITALIEN (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse

2022-05-31

5 EUR 5 40 Entre l'église et l'opéra, entre le drame et le recueillement, ce Requiem est un monument de l'art sacré. Parce qu'il aime l'opéra autant que la symphonie, l'Italie autant que sa Russie natale, Tugan Sokhiev donnera au chef-d'oeuvre de Verdi des accents inouïs. VERDI REQUIEM

Un plateau vocal russe d'exception pour une oeuvre magistrale. Le souffle épique du Requiem de Verdi fera frissonner la Halle aux grains et ses spectateurs.

Un plateau vocal russe d’exception pour une oeuvre magistrale. Le souffle épique du Requiem de Verdi fera frissonner la Halle aux grains et ses spectateurs. Entre l’église et l’opéra, entre le drame et le recueillement, ce Requiem est un monument de l’art sacré. Parce qu’il aime l’opéra autant que la symphonie, l’Italie autant que sa Russie natale, Tugan Sokhiev donnera au chef-d’oeuvre de Verdi des accents inouïs. HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse

