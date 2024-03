MA VITALITE EN AUTONOMIE A L’ATELIER Cardeilhac, mercredi 8 mai 2024.

Renforcer son immunité, augmenter son bien-être de façon naturelle. Un séjour astucieux, riche en outils bien-être, utiles au quotidien.

3 jours pour découvrir et expérimenter la réflexologie pluridisciplinaire et l’énergétique traditionnelle chinoise et repartir avec une boîte à outils qui vous apportera détente, bien-être et autonomie au quotidien.

3 jours pour se ressourcer et se connecter à soi dans un environnement privilégié accompagnés par deux thérapeutes.

Formation à la réflexologie pluridisciplinaire (plantaire, palmaire, visage).

Techniques énergétiques chinoises, renforcement de l’immunité, découverte de la moxibustion.

Routines énergétiques, détente, ressourcement et méditations.

Balades, cueillettes et cuisine sauvage.

Diététique chinoise.

Doudou olfactif et autres surprises.

TARIF 3 jours tout compris (2 nuitées, tous les repas, draps, serviettes et toutes les activités).

Organisé par l’association « Follement sages, délicieusement sauvages » 370370 370 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-10

A L’ATELIER 22 route de Saint-Marcet

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie fsds.asso@gmail.com

