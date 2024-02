PROMENADES COMMENTÉES Estadens, mercredi 8 mai 2024.

A partir du mois de mai, des promenades commentées vous sont proposées afin de découvrir l’histoire du lieu et son jardin.

Lors de ces déambulations d’environ une heure et demie, vous découvrirez l’histoire et les particularités de tout un éventail de plantes emblématiques du XIXe siècle.

Elles sont avant tout l’occasion de partager avec vous nos expériences en vue de la sauvegarde de la biodiversité dans le cadre de nos engagements auprès de la LPO. 88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 16:00:00

fin : 2024-05-08 17:30:00

AUX JARDINS DU CAP D’ARBON

Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie

