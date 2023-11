Gogo Penguin Everthing is Going to be Ok – Tournée LE BIKINI Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

RAMONVILLE ST AGNE Gogo Penguin Everthing is Going to be Ok – Tournée LE BIKINI, 7 mai 2024, RAMONVILLE ST AGNE. Gogo Penguin Everthing is Going to be Ok – Tournée LE BIKINI. Un spectacle à la date du 2024-05-07 à 19:30 (2023-12-06 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros. Le trio de Manchester est de retour avec une nouvelle identité sonore en 2023. Pour les GoGo Penguin, 2023 débute avec l’optimisme des nouveaux départs : un nouveau batteur (Jon Scott), un nouveau label (Sony Music XXIM) et un son subtilement enrichi (sous la direction de Joe Reiser). Votre billet est ici LE BIKINI RAMONVILLE ST AGNE PARC TECHNOLOGIQUE CANAL Haute-Garonne 30.0

EUR30.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, RAMONVILLE ST AGNE Autres Lieu LE BIKINI Adresse PARC TECHNOLOGIQUE CANAL Ville RAMONVILLE ST AGNE Departement Haute-Garonne Lieu Ville LE BIKINI latitude longitude 43.55409127012004;1.4826866456765733

LE BIKINI RAMONVILLE ST AGNE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-st-agne/