Ramallah’s Maradona / Rencontre avec Stéphane Valentin Le Cratère Toulouse, mardi 7 mai 2024.

Ramallah’s Maradona / Rencontre avec Stéphane Valentin En partenariat avec Bien-être Liberté Solidarité 31 – Dégustation d’une assiette palestinienne Tarif unique à 4€ Mardi 7 mai, 19h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

En partenariat avec Bien-être Liberté Solidarité 31 – Dégustation d’une assiette palestinienne Tarif unique à 4€

Ramallah’s Maradona, de Stephane Valentin / 1h20 / France

Synopsis : L’équipe palestinienne de football n’est reconnue par la FIFA que depuis 1998. Le football, sport populaire par excellence, concentre derrière lui tout un peuple avec ses espoirs, ses doutes, ses luttes, sa fierté et son identité.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

