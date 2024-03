FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES IN Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens, mercredi 8 mai 2024.

Venez nombreux pour la 21ème édition Jazz en Comminges !

LUDIVINE ISSAMBOURG ABOVE THE LAWS

Sous le nom d’Antiloops, elle tramait les boucles et les beats avec de l’énergie à revendre. Or Ludivine Issambourg a voulu exprimer le véritable ancrage dans le jazz qu’elle possède en revenant à la musique d’un maître de la flûte traversière appliquée au genre Hubert Laws. Compagnon de route de Herbie Hancock.

Line up: Ludivine Issambourg flûte, Michael Lecocq claviers, Philippe Buissonier basse, Yoann Serra batterie.

DHAFER YOUSSEF STREET OF MINARETS

Maître du oud, chanteur et compositeur, Dhafer Youssef est à l’avant-garde d’un mouvement de musique contemporaine qui réunit l’Orient et l’Occident. Il est l’un des joueurs de oud les plus inventifs du monde et a réussi à libérer cet instrument de son rôle traditionnel et à l’introduire dans le jazz.

Line-up: Dhafer Youssef, Voix, Oud, Norayr Gapoyan, Trompette, DanielGarcia, Piano, Swaeli Mbappe, Basse électrique, Tao Ehrlich, Batter. 3838 38 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 21:00:00

fin : 2024-05-08

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie francoise.comet@jazzencomminges.com

L’événement FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES IN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2024-03-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE