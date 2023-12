FESTIVAL ECHOS ET MERVEILLES 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Catégories d’Évènement: Bruguières

Haute-Garonne FESTIVAL ECHOS ET MERVEILLES 12 Rue de la Briqueterie Bruguières, 8 mai 2024, Bruguières. Bruguières Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12 Bienvenue au festival de musiques folks, celtiques, médiévales et fantastiques !.

La « 6ème édition du Roi Mundis » est de retour à la base de loisirs de Bruguières pour 5 jours de festival ! Au programme de la musique avec 3 soirs de concerts, 40 groupes de musiques avec des artistes tels que : EIVØR, SAOR, DOOLIN, TROBAR DE MORTE, WALDKAUZ, TROUBLE NOTES, BOISSON DIVINE, LES COMPAGNONS DU GRAS JAMBON, DAYAZELL, GREEN LADS, DELORAINE, ACUS VACUUM. Retrouvez le village des légendes avec 150 artisans, 25 concerts sur deux scènes, des spectacles, des lectures de contes, des initiations et bien plus encore.

Des animations pour toute la famille, les spécialistes de ces cultures et les curieux ! EUR.

12 Rue de la Briqueterie LE BASCALA

Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13

