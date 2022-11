Long-métrage Handicap d’Andy Anison UGC Roxane, 25 novembre 2022, Versailles.

10€50

Gaya, jeune handicapé, rêve d’être acteur. Mais à force de voler trop haut, il se brûle les ailes, jusqu’à réaliser que le bonheur est à portée de main. Si l’être humain en est capable…

https://youtu.be/71bgddSkXj8 Un jeune handicapé réalise son rêve d’être acteur. Mais aveuglé par la lumière artificielle du succès, il perd sa lumière intérieure, jusqu’à tenter de la retrouver dans la vraie vie. Si l’être humain en est capable… Un lycée avant-gardiste met en lumière les oubliés de l’ombre qui dérangent, anormaux, handicapés, âgés, fragiles, différents, qu’on dit être inadaptés. Et pourtant bien plus aptes au bonheur… Nous sommes tous des handicapés. Nos failles sont une richesse. C’est elles qui nous font progresser. Acceptons les plutôt que d’étouffer nos sensibilités ! Pour que nos cœurs continuent de battre la symphonie du bonheur ici et maintenant. Et éternellement ! Si l’être humain en est capable !

