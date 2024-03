Les oiseaux du Potager du Roi École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi Versailles, samedi 27 avril 2024.

Les oiseaux du Potager du Roi Exposition murale 27 et 28 avril École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Les quatorze oiseaux présentés dans cette exposition murale ont été selectionnés parmi la quarantaine d’espèces qui ont été observés dans le Potager du Roi. Cet inventaire a été réalisé par l’Association des Naturalistes des Yvelines (ANY) afin de pouvoir suivre dans le temps la population d’oiseaux, d’insectes et de plantes dans le temps et d’analyser leur évolution en fonction des techniques de culture du jardin et des changements climatiques.

En libre accès, sur le mur extérieur du Potager du Roi.

École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi 10, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/index.htm