Master-classe avec Sophie Lacaze
Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau
Versailles, 27 avril 2024

Samedi 27 avril 2024, 10h00
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Compositrice française, Sophie Lacaze a étudié au CNR de Toulouse puis est entrée à l’École Normale de Musique de Paris où elle a obtenu le diplôme de composition. Elle a suivi les cours de Pierre Boulez au Collège de France et abordé le théâtre musical avec Georges Aperghis au Centre Acanthes.

Elle collabore avec de nombreux ensembles et solistes en France et à l’étranger. Son catalogue comporte aujourd’hui plus de quatre-vingts œuvres, des pièces solos aux pièces pour orchestre, en passant par deux opéras et des œuvres mixtes, qui sont jouées ou diffusées dans plus de vingt pays.

En dehors de toute école et de tout courant musical, Sophie Lacaze s’est forgée une esthétique personnelle et originale qui cherche à redonner à la musique ses vocations premières, comme le rituel, l’incantation et la danse, ses liens avec la nature, et dans laquelle le timbre tient une place centrale. Le retour à l’essence même de l’art musical, à l’épurement fondamental, lui semble essentiel.

24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T13:00:00+02:00

