Optimiser mon arrosage au jardin Hôtel de Ville – Salle Montgolfier Versailles, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Les étés toujours plus chauds et secs demandent au jardinier d’interroger la gestion de l’eau dans son jardin. Durant cette conférence animée par Joseph CHAUFFREY, jardinier urbain formé à la permaculture et auteurs de plusieurs ouvrages aux éditions Terre Vivante, vous aurez réponse à toutes vos questions sur ce thème : Quelle quantité d’eau demande un potager ? Comment arroser efficacement ? Avec quels matériels ? A quelle fréquence et à quel moment de la journée ? Ou installer son récupérateur d’eau ? …

Au travers d’un diaporama richement illustré, vous repartirez avec des conseils et astuces pour gérer plus sereinement l’été à venir !

Hôtel de Ville – Salle Montgolfier 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

