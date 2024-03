Jardin éphémère et ateliers Place de la Cathédrale Saint-Louis Versailles, samedi 27 avril 2024.

Jardin éphémère et ateliers Découverte du jardin éphémère et ateliers 27 et 28 avril Place de la Cathédrale Saint-Louis

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Sur le parvis de la Cathédrale Saint-Louis, de nombreuses animations sont offertes par les jardiniers, les éco-jardiniers et des spécialistes en biodiversité de la ville de Versailles : création d’un jardin éphémère, ateliers de rempotage, ateliers tête à pousser à l’effigie de petits sportifs…

« Atelier rempotage«

Les enfants auront la possibilité de choisir une jeune pousse parmi des plantes à fleurs et à cuisiner pour la rempoter avant de la planter dans le jardin ou une balconnière.

Activité réservée aux enfants. En continu de 10h à 19h, samedi et dimanche.

« Atelier tête à pousser«

Viens créer ton petit sportif sous forme de tête à pousser et repars avec ta création ! A partir de 4 ans, 15 enfants par session. Ces ateliers de 30 min se dérouleront les samedi et dimanche : 11h / 14h /16h sur inscription préalable et sur inscription le jour J les samedi et dimanche : 15h / 17h.

Place de la Cathédrale Saint-Louis 4, place Saint-Louis – 78000 Versailles