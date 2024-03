Le jardin miniature par Bebop Project Place de la Cathédrale Saint-Louis Versailles, samedi 27 avril 2024.

Le jardin miniature par Bebop Project En compagnie de Rodrigue, découvrez l’art du design végétal à l’occasion d’un atelier durant lequel vous aurez la chance de donner vie à un magnifique jardin miniature. 27 et 28 avril Place de la Cathédrale Saint-Louis Sur inscription. 4 ateliers par jour d’une demi-heure pour 4 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:30:00+02:00 – 2024-04-27T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T16:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Dans un premier temps, vous plongez dans la théorie fascinante des plantes et de leurs besoins. Cette étape essentielle vous permettra de comprendre les principes fondamentaux de la création et de l’entretien d’une composition prospère. Ensuite, choisissez la plante qui ornera votre mini création. L’expert passionné vous introduira aux outils nécessaires et vous guidera dans les différentes étapes. Vous apprendrez à dépoter et à libérer les racines pour qu’elles s’épanouissent dans leur nouvel environnement.

Place de la Cathédrale Saint-Louis 4, place Saint-Louis – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 50 40 65 [{« type »: « email », « value »: « thebebopproject.contact@gmail.com »}] Place sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis à Versailles.