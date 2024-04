Les « beaux arbres » de Versailles Parc Balbi Versailles, samedi 27 avril 2024.

Les « beaux arbres » de Versailles Parcours de visite 27 et 28 avril Parc Balbi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Découvrez un pan de l’histoire de Versailles, ville-nature, à travers un parcours autour des « beaux arbres de Versailles ».

Une invitation à découvrir de magnifiques spécimens, des lieux et l’histoire de Versailles.

Retrouvez le parcours sur l’appli Versailles (AppStore et Google Play)

https://www.versailles.fr/parcours-beaux-arbres.htm

La géolocalisation des beaux arbres de Versailles est accessible dès la première page de l’application : chaque arbre est présenté dans une fiche descriptive et un parcours est proposé à tous les visiteurs afin de les localiser rapidement.

Parc Balbi 12, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.versailles.fr/parcours-beaux-arbres.htm »}]