Le Versailles des créateurs édition printemps Place du marché Notre-Dame Versailles, samedi 27 avril 2024.

Le Versailles des créateurs édition printemps Plus de 100 créateurs présents : mode et accessoires , art de la table et décoration, famille et enfants, bois et nature, beauté et bien-être etc. Samedi 27 avril, 10h00 Place du marché Notre-Dame

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Le Versailles des créateurs, c’est :

• Plus de 100 créateurs présents mode et accessoires (maroquinerie, bijoux, chapelier, tricot, créations textiles…), art de la table et décoration (papeterie, objets, mobilier, céramique, mosaïque…), famille et enfants (jouets, puériculture, art religieux…), bois et nature (créations éco-responsables, upcycling, bois, carton, textile durable, art floral…), beauté et bien-être (savonnerie, cosmétiques naturels, bougies…), etc.

• Des ateliers créatifs enfants/ados gratuits

• Des ateliers conseils et démonstrations

• Des animations thématiques

renseignements et candidatures à :

fb : https://www.facebook.com/leversaillesdescreateurs2023

instagram : https://www.instagram.com/leversaillesdescreateurs2023/

mail : themacreations@orange.fr

Place du marché Notre-Dame Place du marché Notre-Dame – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France