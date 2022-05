Tsiganie Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Tsiganie Relais des Futurs 15 Av du 8 mai Lormes
2022-05-14

Relais des Futurs 15 Av du 8 mai

Tsiganie – Musique du monde sur deux guitares et un violon. Don et Pascal nous partage leur passion de la musique. Concert gratuit avec contribution volontaire. Bar ouvert pour la soirée qui suivra.

