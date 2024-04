Plantes sauvages comestibles Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire, samedi 27 avril 2024.

Nièvre

Plantain, ortie, achillée millefeuille, pimprenelle ou pourpier… venez découvrir ces herbes qui nous entourent et envahissent parfois nos jardins.

En compagnie d’un animateur nature, découvrez quelques plantes sauvages comestibles communes, leurs caractéristiques et leur usage culinaire et apprenez à les reconnaître pour éviter tout risque de confusion. Cueillez les plantes qui, de retour en cuisine, vous serviront d’ingrédients de base pour réaliser des recettes simples et savoureuses. A la fin de l’atelier, autour d’une table, dégustez ces bons petits plats aux notes sauvages ! Une façon gourmande de découvrir la nature !

Animation soutenue par le Conseil Départemental de la Nièvre, organisée dans le cadre de l’Agenda Nature 3 3 EUR.

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-27 12:30:00

Quai Jules Pabiot Pavillon du Milieu de Loire

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

