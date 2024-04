3ème journée d’initiation à l’astronomie salle Louise Michel Château-Chinon (Ville), samedi 27 avril 2024.

3ème journée d’initiation à l’astronomie avec la société astronomique de Bourgogne salle Louise Michel à Château-Chinon

De 10h à 18h planétarium une séance toutes les heures / exposition météorites, télescopes, photos de planètes et galaxies stand de la librairie “le goût des mots”

14h30 atelier “Perdu dans l’espace” pour les Astromômes de 5 à 10 ans et même plus!

21h observation au téléscope au Calvaire (en fonction de la météo prévoir lumière de poche rouge et vêtements chauds. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

salle Louise Michel CHATEAU-CHINON

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chateau-chinon@sab-astro.fr

