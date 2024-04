Ville à joie « Place aux services » Salle des Fêtes Devay, samedi 27 avril 2024.

La tournée Place aux Services de la structure Ville à Joie pose ses bagages à Devay !

Venez rencontrer diverses structures du territoire lors d’un après-midi festif.

Différents exposants et services seront présents :

– Naturopathe Hygiéniste : Sara Perret allie naturopathie, bio-énergétique chinoise et massages pour soutenir l’organisme.

– GEM La vie Nevers : L’association qui vous reconnecte avec le monde à travers l’art et la créativité, et qui combat la solitude.

– Optic 2000 Decize dépistage vue : Prenez soin de vos yeux avec un dépistage professionnel et gratuit.

– Atelier Geppetto : Découvrez des créations artisanales en bois et tissus, avec une touche de personnalisation unique.

– L’art de pl’hair Salon de coiffure mobile : Un moment de détente et de beauté vous attend avec ce salon pas comme les autres.

– Croix Rouge Decize : L’équipe sera là pour vous parler de leurs missions et actions solidaires.

– Communauté de communes Sud Nivernais : Des conseils pratiques pour réduire et gérer vos déchets au quotidien.

– Le charme des poulets d’ici : dégustation de rillettes et vente de poulets et pintades.

– Atelier Dehgane : Pour tout savoir sur l’entretien et la réparation de vos machines à coudre, ainsi que pour découvrir un large choix de fournitures.

– Stand POD Première Orientation Démarches : Des informations précieuses pour vous orienter dans vos démarches administratives.

– Association les Amis de Saint Victor : Plongez dans l’histoire avec une exposition photo de la restauration de l’église.

Côté animation, venez participer au quiz musical pour tenter de gagner un lot !

Buvette du Comité des fêtes

Restauration avec le traiteur Vincent Bernigaud : Poutine façon Morvandelle ! Pommes de terre sautées, ail, persil, émietté de jambon à l’os, oignons confits, fromage, sauce Bourguignonne au vin rouge.

Tarif : 9€ par personne sur réservation Tél. 06 23 08 22 42. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 17:30:00

fin : 2024-04-27 21:00:00

Salle des Fêtes Rue des Sarrasins

Devay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté anna@villeajoie.fr

