Classic Days Technopole Magny-Cours, samedi 27 avril 2024.

16ème édition des Classic Days sur le Circuit de Nevers Magny-Cours !

Plus de 30 000 personnes, près de 2 000 voitures, les Classic Days à Nevers Magny-Cours sont l’une des références de la voiture ancienne.

Les Classic Days reviennent en 2024 sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, le plein de surprises et d’invités exceptionnels a été fait pour faire de cette édition un vrai… régal !!!

Un week-end de plaisir à partager en famille ou entre amis, dicté par un seul mot la convivialité ! Il y en aura pour tous les goûts, toutes les bourses et tous les âges.

Sessions de roulage sur la piste F1 Des milliers de voitures exposées Parade caritative Autosur Classic Village marchand Rallye touristique Village animations enfants… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours

Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

