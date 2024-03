Duo Lagrange Lozouet Irish Scottish Music Le Cornemuse Arleuf, samedi 27 avril 2024.

Un duo tonique entre un accordéon et un cistre, jouant des mélodies écossaises, irlandaises et du Cap-Breton. Un répertoire composé de pièces traditionnelles et de compositions pour vous ravir les oreilles et agiter vos pieds !

Tarif plein 10€ / réduit 5€

Réservations https://lecornemuse.com/even…/duo-lagrange-lozouet-270424/ 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27 23:59:00

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

L’événement Duo Lagrange Lozouet Irish Scottish Music Arleuf a été mis à jour le 2024-03-09 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS