2ème édition Elite Training Symposium Maison des Sports Nevers, samedi 27 avril 2024.

2ème édition Elite Training Symposium Maison des Sports Nevers Nièvre

Suite au succès et au plébiscite de l’ETS1, FORMAPI NEVERS organise la 2ème édition de l’ELITE TRAINING SYMPOSIUM à la Maison des sports de NEVERS en partenariat avec la Ville de NEVERS.

Ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de développement athlétique, de la kiné, des sciences du sport, de la nutrition et de l’entraînement se déroulera sur 2 jours, les 27 et 28 avril et réunira les meilleurs spécialistes de ces domaines.

Il leur permettra de découvrir les dernières innovations, trouver des solutions à leurs besoins et envies.

Cette année, l’approche sera holistique et complémentaire car orientée vers les sciences de l’entraînement, le coaching, la kinésithérapie, la nutrition, le sport santé, le sport féminin, les sports d’endurance et l’entrepreneuriat.

Ce sera l’occasion pour tous les professionnels de continuer à se former et l’opportunité d’échanger avec plus de spécialistes de renom concernant un univers en perpétuelle évolution.

Tarif à partir de 75€

Infos au 06 31 11 36 50 75 75 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Maison des Sports Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Formapi58@gmail.com

L’événement 2ème édition Elite Training Symposium Nevers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT NEVERS