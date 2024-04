Atelier Motifs et broderies Place Gudin Château-Chinon (Ville), samedi 27 avril 2024.

Venez découvrir différents motifs et broderies issus des collections et laissez libre cours à votre imagination pour fabriquer votre propre création en broderie.

Deux dates sont proposées pour cet atelier le mercredi 24 et le samedi 27 avril de 14h30 à 16h.

Atelier gratuit, à partir de 5 ans EUR.

Place Gudin Centre culturel Condorcet

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté citedespresents@nievre.fr

L’événement Atelier Motifs et broderies Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2024-03-27 par COORDINATION NIEVRE