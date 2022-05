Trophée des Monts d’Ambazac – 2ème édition La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-MauriceLa Jonchère-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne La Jonchère-Saint-Maurice Dimanche 22 mai, à partir de 08h30 au stade municipal de la Jonchère-Saint-Maurice. Remise des dossards à partir de 08h30. Arrivée à la place de la République à Ambazac. Inscriptions et renseignements : ecambazac87@gmail.com. Attention, pas d’inscriptions sur place. Trophée des Monts d’Ambazac. 2ème étape : Ambazac – La Jonchère-Saint-Maurice. Circuit de 7 km. Matin : jeunes. Après-midi : adultes. Dimanche 22 mai, à partir de 08h30 au stade municipal de la Jonchère-Saint-Maurice. Remise des dossards à partir de 08h30. Arrivée à la place de la République à Ambazac. Inscriptions et renseignements : ecambazac87@gmail.com. Attention, pas d’inscriptions sur place. La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice

