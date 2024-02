Bourse vinyles,BD/mangas Salle des fêtes Bastin Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 27 avril 2024.

Bourse vinyles,BD/mangas Salle des fêtes Bastin Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Festival Terre de Zic vous propose une journée Back to the 70’s le 27 avril pour revivre les mythiques groupes de Rock et Blues des années 70 et notamment THE DOORS avec le fantastique Tribute Band made in France « Les Poors ».

Toute la journée en continue de 09h à 18h se tiendra une bourse aux vinyles, BD et mangas gratuite pour tous, suivie de 2 concerts dès 19h30 ! Places et réservations par ici https://terredezic.fr/wp/back-to-the-seventies/billetterie/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Salle des fêtes Bastin Beaufort

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@terredezic.fr

L’événement Bourse vinyles,BD/mangas Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2024-02-02 par OT de Noblat