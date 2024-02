Ateliers montage et mixage chez Les Polyculteurs Puy d’Eau Saint-Cyr, samedi 27 avril 2024.

Ateliers montage et mixage chez Les Polyculteurs Puy d’Eau Saint-Cyr Haute-Vienne

Guisane Humeau et Bart Velay vous proposent des ateliers de montage et de mixage en complément avec les ateliers d’écoute et de prise de son. Au programme Pré-requis amener un ordinateur portable avec le logiciel Reaper préalablement installé (gratuit si cela représente une difficulté, nous contacter). Première journée du dérushage jusqu’au montage dans le logiciel Reaper, nous explorerons des outils techniques concrets mais aussi des notions d’écriture au montage afin de recréer une narration à partir d’une matière documentaire.

Deuxième journée nous aborderons les différentes problématiques de l’ultime étape de la production sonore, le mixage. L’accent sera mis sur l’accessibilité à tous et à toutes de ces notions a priori techniques et complexes. EUR.

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-28 18:30:00

Puy d’Eau Les Polyculteurs Résidence Obro

Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lespolyculteurs.org

