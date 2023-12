Ludothèque éphémère Centre Administratif Martial Pascaud Saint-Junien, 17 avril 2024, Saint-Junien.

Saint-Junien Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 00:00:00

fin : 2024-04-18 00:00:00

Dans un espace spécialement aménagé, vous découvrirez tous types de jeux et jouets adaptés pour tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur (jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque, ce n’est pas que pour les enfants !.

Dans un espace spécialement aménagé, vous découvrirez tous types de jeux et jouets adaptés pour tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur (jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque, ce n’est pas que pour les enfants !

Dans un espace spécialement aménagé, vous découvrirez tous types de jeux et jouets adaptés pour tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur (jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque, ce n’est pas que pour les enfants !

EUR.

Centre Administratif Martial Pascaud place Auguste Roche

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-08-09 par OT Porte Océane du Limousin