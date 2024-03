Atelier création de bracelet 7 chakras en pierres naturelles Maison des loisirs Dompierre-les-Églises, samedi 27 avril 2024.

Durant cet atelier animé par Karine Boissière, vous réaliserez vous-même, selon vos goûts et/ou vos besoins, votre bracelet 7 chakras en pierres naturelles que vous emporterez après l’avoir purifié et rechargé. Le bracelet 7 chakras aide à harmoniser, débloquer et ouvrir ses chakras. Harmoniser ses chakras permet d’avoir une plus grande confiance en soi, une meilleure relation avec les autres, de se sentir plus énergique et d’être plus créatif. Un goûter offert par l’association Kloreaufil clôturera l’après-midi. Pensez à réserver votre place ! 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 16:30:00

Maison des loisirs Le bourg

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

