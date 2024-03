Spectacle Clim le bourg Villefavard, samedi 27 avril 2024.

Avec un cynisme assumé, une jeune cheffe d’entreprise occidentale nous expose sa stratégie pour surfer sur les opportunités financières. Elle témoigne de son parcours professionnel où elle exploite sans retenue et avec une désinvolture manifeste, les ressources de notre planète au profit de ses employeurs puis à son seul profit. Plus il fait chaud, plus je monte la clim’. Plus je monte la clim’, plus la température des villes augmente… et ainsi de suite jusqu’à l’absurde. A partir d’une boucle sans fin, la Cie ATLATL interroge nos modes de vie occidentaux, l’imminence des désastres écologiques, mais aussi notre responsabilité individuelle et collective face aux nécessaires changements de société. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27 21:15:00

le bourg Ferme de villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

