Meuz’bal ! salle polyvalente, 17 Pré Coudert, 87380 Meuzac, France Meuzac, vendredi 26 avril 2024.

Début : 2024-04-26 18:30

Fin : 2024-04-27 23:59

L’association « Folles Guibolles » vous propose un week-end tout fou tout flamme pour les amoureux des bals folks : au menu deux merveilleuses soirées portées par Groove Factory et La Part des Anches vendredi, puis Femti Fem et Jérémie Congréga samedi. Deux soirs, deux ambiances, et des musiciens talentueux venus des quatre coins de France, pour mêler une fois encore la musique et la danse.

Si vous n’avez pas l’expérience des bals, il y aura une initiation aux grands classiques des danses de bal trad le vendredi, et pour les passionnés, rendez-vous samedi après-midi pour un stage d’exception autour de la Polska et des danses scandinaves !

Et bien sur, il y aura à boire, à manger, et diverses possibilités d’hébergement pour ceux qui viennent de loin

Le programme :

VENDREDI

18h30 : atelier d’initiation aux danses folk

20h : ouverture de la buvette et de la restauration (bio et locale)

20h30 : début du bal avec La Part des Anches

22h30 : Groove Factory

SAMEDI

15h-18h : stage polska et danses scandinaves

20h : ouverture de la buvette

20h30 : début de bal avec Femti Fem

22h30 : Jérémie Congrega Solo

Inscriptions et Renseignements : https://www.helloasso.com/associations/folles-guibolles/evenements/meuzbal-du-26-27-avril-2024

