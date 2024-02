Concert avec Les Poors, Tribute band Salle des fêtes Bastin Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 27 avril 2024.

Après avoir déambulé dans la bourse aux vinyles, BD et mangas, l’association Rock en Marche vous propose un concert avec deux groupes. En première partie, vous pourrez découvrir The Others , cover band, qui reprend des titres de nombreux groupes des 60’s/70’s tels The Rolling Stones, Bruce Springsteen, The Beatles, Bob Dylan, Neil Young, Elton John, The Who, Pink Floyd… et agrémente son show de compositions personnelles. Pour la 2ème partie de la soirée, vous pourrez écouter le groupe Les Poors , tribute band, qui se consacre, depuis 10 ans, uniquement au groupe The Doors dont il reprend de nombreux titres, comme Break on throug (to the oher side), Riders on the storm, LA Woman, Light my fire, The end, Love her madly … Leurs concerts replongent le public dans l’ambiance unique et le son des concerts de leurs maitres dans la Californie de la fin des années 60, début 70. .

Début : 2024-04-27 21:30:00

fin : 2024-04-27

Salle des fêtes Bastin Beaufort

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@terredezic.fr

