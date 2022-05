Tout se perd, tout se crée, tout se transforme – Morgan (sculpture) – Un été ornais contemporain Écouché-les-Vallées, 2 juillet 2022, Écouché-les-Vallées.

2022-07-02 – 2022-09-18 Atelier d’artistes 41 Rue des 3 Frères Terrier

Écouché-les-Vallées Orne

Du fer cosmique au fer tellurique au fer forgé au fer fossile au fer en feu au fer vivant… Après avoir collecté les savoir-faire des forges d’Afrique, d’Espagne et d’Italie, Morgan imagine et travaille ses œuvres au cœur de l’Orne. Il est sous l’emprise de l’acier depuis plus de deux décennies, posté à l’affût du mystère. Dans ses œuvres se retrouve ce mélange des matières qu’il veut rendre sensuel et aérien, un regard sur les faces cachées de la nature, sur nos origines, sur les cultures premières… Visite libre du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture à 17h le lundi.

