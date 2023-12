TÉTÉ Tourouvre au Perche, 23 mars 2024, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Guitariste passionné depuis l’adolescence, Tété sort son premier album, L’air de rien, en 2001. Deux ans plus tard, c’est la consécration avec À la Faveur de l’Automne auréolé d’un disque d’or et porté par son single éponyme qui devient au fil des ans une véritable pièce maitresse du panthéon de la chanson française. Cet album incontournable de Tété sorti le 27 Octobre 2003 fête ses 20 ans avec une réédition inédite, augmentée de 9 morceaux bonus dont 5 chansons inédites et 4 versions alternatives ! Une occasion de se replonger dans l’univers si singulier de Tété, auteur-compositeur-interprète qui depuis 20 ans nous enchante avec ses chansons imprégnées de sa créativité mélodique débridée nourrie aux Beatles, au folk et à la soul américaine.

Il a choisi de défendre cet album lors d’une tournée intimiste au printemps 2024 avec un show acoustique, en guitare voix, comme à la maison, dans son salon. Comme à son habitude : en live, et à hauteur de regard, manière de retrouver ce public dans les yeux duquel il aime à dire qu’il a grandi, et qui l’a porté depuis ses débuts..

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par Orne Tourisme