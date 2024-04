Sortie « Herbier du printemps » SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre, jeudi 2 mai 2024.

Sortie « Herbier du printemps » SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre Orne

Si les arbres n’ont pas encore revêtu leurs feuillages, les fleurs du printemps sont belles et bien présentes. Apprenez à les reconnaitre et réalisez un herbier des plantes communes. Matériel fourni. Dès 6 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:30:00

fin : 2024-05-02 17:00:00

SEGRIE-FONTAINE Rdv au parking de la Maison de la Rivière et du Paysage

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie contact@cpie61.fr

L’événement Sortie « Herbier du printemps » Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2024-04-04 par Flers agglo