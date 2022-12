Forum des Interconnectés 2023 Toulouse Métropole, salle Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sur inscription, payant (avec conditions particulières pour les membres et les partenaires)

Grande rencontre nationale des acteurs publics engagés dans le numérique Toulouse Métropole, salle Garonne 6 Rue René Leduc Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Organisé autour d’un parcours politique avec des conférences plénières et un parcours bonnes pratiques autour d’ateliers thématiques, le Forum donne à voir toute l’étendue de l’actualité numérique pour les collectivités. Ce rendez-vous est à la fois un espace d’exposition pour les projets territoriaux, de business avec les partenaires, de réseau et de convivialité grâce à la soirée de gala organisé en l’honneur des territoires labellisés.

OUVERT, EXIGEANT et CONVIVIAL, vous l’aurez compris, le Forum des INTERCOnnectes est le rendez-vous à ne pas manquer !!

