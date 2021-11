La Réole La Réole Gironde, La Réole Totalement 80 La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole Gironde A l’occasion de la 7ème édition des Vendanges de l’Espoir, venez au concert Totalement 80 au Gymnase Colette Besson à la Réole.

Un programme 100% live : Jérôme Anthony, Lio, Vivien Savage, Pauline Ester, Alain Llorca Gold, Corinne Hermès, Ivanov, Caroline Loeb, Sacha Début de Soirée et d’autres surprises !

