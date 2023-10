L’Illusion du Bleu Salle des fêtes Saint-Sauveur, 14 mai 2024, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Gironde

La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île soutient la création artistique en accueillant des artistes en résidence de création et en diffusant leurs spectacles. La Compagnie PULSION L est accompagnée dans ce cadre à travers la création de son nouveau spectacle « L’Illusion du Bleu » et c’est avec plaisir que la CdC propose cette 1ère représentation !

Le spectacle : Dans ce conte initiatique, une créature va vivre un voyage intérieur : elle invite le public à partager ce périple avec elle, le prend à partie. Comme une traversée de jungle, des cordes entrelacées forment un espace oppressif. Elle s’emmêle dedans, s’empêtre, se démène, elle cherche une porte de sortie. C’est comme un jeu de piste, souvent drôle, parfois dur. Tantôt jungle, tantôt toile d’araignée, l’espace devient tour à tour terrain de jeu, piste de danse ou place publique

Tout Public – Sur réservation..

2024-05-14 fin : 2024-05-14 23:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu?île supports artistic creation by hosting artists in creative residencies and presenting their shows. The Compagnie PULSION L is supported in this context through the creation of its new show « L?Illusion du Bleu », and it is with great pleasure that the CdC offers this 1st performance!

The show: In this tale of initiation, a creature embarks on an inner journey, inviting the audience to share it with her, taking them along for the ride. Like a jungle crossing, intertwined ropes form an oppressive space. She gets tangled up in it, tangled up, struggling, looking for a way out. It’s like a treasure hunt, often funny, sometimes harsh. Part jungle, part spider web, the space becomes a playground, a dance floor or a public square

Open to all – Reservations required.

La Comunidad de Municipios de Médoc Cœur de Presqu’île apoya la creación artística acogiendo a artistas en residencia de creación y presentando sus espectáculos. La Compagnie PULSION L recibe este apoyo a través de la creación de su nuevo espectáculo, « L’Illusion du Bleu », y es un placer para la CdC ofrecer esta primera representación

El espectáculo: En este cuento de iniciación, una criatura emprende un viaje interior e invita al público a compartirlo con ella. Como en una travesía por la jungla, unas cuerdas entrelazadas forman un espacio opresivo. Ella se enreda en él, enredada, luchando, buscando una salida. Es como una búsqueda del tesoro, a menudo divertida, a veces dura. A veces una jungla, a veces una tela de araña, el espacio se convierte en un patio de recreo, una pista de baile o una plaza pública

Abierto a todos, previa reserva.

Die Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île unterstützt das künstlerische Schaffen, indem sie Künstler in Residenzen aufnimmt und ihre Aufführungen zeigt. Die Compagnie PULSION L wird in diesem Rahmen bei der Kreation ihres neuen Stücks « L’Illusion du Bleu » unterstützt, und die CdC freut sich, diese erste Aufführung anbieten zu können!

Das Stück: In diesem Initiationsmärchen erlebt eine Kreatur eine innere Reise: Sie lädt das Publikum ein, diese Reise mit ihr zu teilen, und nimmt es auf ihre Seite. Wie bei der Durchquerung eines Dschungels bilden ineinander verschlungene Seile einen bedrückenden Raum. Sie verheddert sich darin, verstrickt sich, quält sich und sucht nach einem Ausweg. Es ist wie eine Schnitzeljagd, oft lustig, manchmal hart. Mal ist es ein Dschungel, mal ein Spinnennetz, der Raum wird abwechselnd zum Spielplatz, zur Tanzfläche oder zum öffentlichen Platz

Für alle Altersgruppen – Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Médoc-Vignoble