En scène lous drolles 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 6 janvier 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 15:30:00

fin : 2024-01-06 17:00:00

« Histoire de ma grand-mère sans cape et sans slip rouge », un spectacle familial et intergénérationnel de et par Monia Lyorit. Musique composée par Loïc Dauvillier.

Née d’un haricot, elle avait une voix de stentor dans un tout petit corps. Elle était capable de sortir du ventre d’un dragon et de l’avaler, de vaincre l’ogre Bonbon, de faire fuir des voleurs. Un vrai phénomène, une super héroïne qui ne portait pas de cape ni de culotte par-dessus un collant flashy. Juste un jean et des baskets. Elle avait l’air d’une grand-mère en fait. Aujourd’hui, elle fait des crêpes aux nuages et des beignets d’étoiles mais elle restera toujours ma super grand-mère ! Voici les histoires de ses aventures en forme de contes merveilleux.

Dès 6 ans..

Dès 6 ans.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



