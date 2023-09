Théâtre : Tartuffe ou l’Hypocrite 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 14 mai 2024, Marcheprime.

Tartuffe ou l’Hypocrite

Théâtre, de Molière

Adaptation originale de Georges Forestier / Cie Veilleur

À l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, Matthieu Roy s’empare de la pièce la plus célèbre du dramaturge français dans sa version originelle, celle qui fut interdite ! Ce premier Tartuffe, bien plus critique à l’égard des faux dévots, interdit par l’Église et Louis XIV, ne fut jamais joué et tomba dans l’oubli.

Après un important travail de recherche, Georges Forestier, spécialiste de l’histoire du théâtre au 17ème siècle, a recréé cette version originale en trois actes.

Invitant les spectateurs à un voyage dans le temps, le metteur en scène, Matthieu Roy, transpose l’histoire de la famille d’Orgon dans les années 1920.

En co-réalisation avec l’OARA

Durée: 1h00

Dès 12 ans

Tarif B : B tarif plein 15€/ tarif réduit 12€/ tarif -12ans 10€.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tartuffe or the Hypocrite

Theater, by Molière

Original adaptation by Georges Forestier / Cie Veilleur

To mark the 400th anniversary of Molière?s birth, Matthieu Roy takes on the French playwright?s most famous work in its original, banned version! This first Tartuffe, far more critical of the false devotees, was banned by the Church and Louis XIV, never performed and forgotten.

After extensive research, Georges Forestier, a specialist in 17th-century theater history, has recreated this original version in three acts.

Inviting spectators to travel back in time, director Matthieu Roy transposes the story of Orgon?s family to the 1920s.

Co-produced with OARA

Running time: 1h00

From age 12

Rate B : B full rate 15?/ reduced rate 12?/ under 12s rate 10?

Tartufo o el Hipócrita

Teatro, de Molière

Adaptación original de Georges Forestier / Cie Veilleur

Con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Molière, Matthieu Roy aborda la obra más famosa del dramaturgo francés en su versión original, ¡la que fue prohibida! Este primer Tartufo, mucho más crítico con los falsos devotos y prohibido por la Iglesia y Luis XIV, nunca se representó y cayó en el olvido.

Tras una larga investigación, Georges Forestier, especialista en la historia del teatro del siglo XVII, ha recreado esta versión original en tres actos.

Invitando al público a viajar en el tiempo, el director Matthieu Roy traslada la historia de la familia de Orgon a los años veinte.

Coproducción con OARA

Duración: 1 hora

A partir de 12 años

Tarifa B: B completa 15? / reducida 12? / menores de 12 años 10?

Tartuffe oder der Heuchler

Theater, von Molière

Originaladaptation von Georges Forestier / Cie Veilleur

Anlässlich des 400. Geburtstags von Molière nimmt sich Matthieu Roy des berühmtesten Stücks des französischen Dramatikers in seiner ursprünglichen, verbotenen Fassung an! Der erste Tartuffe, der viel kritischer gegenüber falschen Frömmlern war, wurde von der Kirche und Ludwig XIV. verboten, nie aufgeführt und geriet in Vergessenheit.

Nach umfangreichen Recherchen hat Georges Forestier, ein Spezialist für die Geschichte des Theaters im 17. Jahrhundert, diese Originalversion in drei Akten neu inszeniert.

Der Regisseur Matthieu Roy lädt die Zuschauer auf eine Zeitreise ein und verlegt die Geschichte von Orgons Familie in die 1920er Jahre.

In Co-Regie mit dem OARA

Dauer: 1.00 Uhr

Ab 12 Jahren

Tarif B : B Voller Tarif 15 / Ermäßigter Tarif 12 / Tarif für Kinder unter 12 Jahren 10

