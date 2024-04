La café, du grain à la tasse Café Michel I Terra Etica Pessac, mardi 14 mai 2024.

La café, du grain à la tasse L’équipe de la SCOP Café Michel I Terra Etica, pionnière de l’agriculture paysanne biologique et du commerce équitable, vous ouvre les portes de son atelier de torréfaction. Mardi 14 mai, 10h30 Café Michel I Terra Etica Réservation en ligne (visite limitée à 10 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T10:30:00+02:00 – 2024-05-14T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T10:30:00+02:00 – 2024-05-14T12:00:00+02:00

Nous vous convions à une visite de notre atelier de torréfaction à Pessac, où nous prenons soin de torréfier des cafés issus de l’agriculture paysanne bio et du commerce équitable.

Au cours de cette visite, nous vous proposons de suivre le cheminement du grain de café, depuis sa culture jusqu’à son infusion dans votre tasse. Vous découvrirez les secrets de la torréfaction et les valeurs qui animent notre engagement sur l’agriculture bio et le commerce équitable.

Merci de porter un pantalon et des chaussures fermées qui sont obligatoires sur le site (sécurité). Merci également de ne pas porter des objets pendants de type écharpes, etc… qui sont susceptibles de s’accrocher dans les machines (possibilité de laisser ce genre d’objets dans une salle avant la visite, à l’entrée)

En attendant la visite, (re)dévouvrez-nous sur et notre site internet www.cafemichel.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook // LinkedIn // Instagram

Café Michel I Terra Etica 5 avenue Louis de Broglie, 33600 Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/event/317586-le-cafe-du-grain-a-la-tasse?eventDate=1292658 »}] [{« link »: « https://www.cafemichel.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/TerraEtica.CafeMichel/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/company/scop-cafe-michel/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@cafemichel_terraetica) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/279525257_2173145266176040_704931370250652067_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=B648MrNmkucAX_XH_RX&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfB5egHPwH4u0BXrR2MAelPDGFrFPv-VejqS2u8BwimpKQ&oe=66098CDE », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/cafemichel_terraetica/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/cafemichel_terraetica/ »}]

visite café

©Gaëtan Leprévost